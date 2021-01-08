Çağdaş Atan: Kendimi zor tutuyorum

Alanyaspor’un hocası, maçın ardından sözleriyle gündem oldu. Çağdaş Atan, “Fenerbahçe’nin bize karşı Beşiktaş ve Galatasaray gibi kafa kafaya oynamalarını beklerdim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Benim takımım istediğim gibi oynadı. Her gittiğimiz deplasmanda rakibe üstünlüklerini kabul ettirdiler” diye konuştu. Oyunun tamamen ellerinde olduğunu, kaliteyi artırmaları gerektiğini söyleyen Atan, “5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım azdır. Fenerbahçe en büyük camialardan biri, başarılı da bir hocaları var. Daha iyi bir oyun bekliyordum” dedi.

Topa sahip olmak yaramıyor

Çağdaş Atan’ın öğrencileri, 4. kez bir maçta yüzde 70’in üzerinde topla oynadı. Ancak Alanya , Denizli (0-1, Gaziantep (1-3) ve Fenerbahçe’ye (1-2) yenildi, Yeni Malatya ile berabere kaldı.