Çağdaş Atan: İlkleri başardığımız için mutluyum

Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından teknik sorumlu Çağdaş Atan yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik diyorum. Bugün sahada çok iyi savaştık. Bizim bir taktiğimiz var ve onu harfiyen uygulayınca böyle oluyor. Çok mutluyuz hepimiz. Çok önemli bir 3 puan. 2 maç kaybettikten sonra şu rutini Beşiktaş maçıyla toparlamak çok önemli."

"Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum"

""Beşiktaş, gerçekten şampiyonluğun en önemli favorilerinden bir tanesi. İlk yarıda her şey planladığımız gibi gitti. Sadece Ghezzal'a verdiğimiz bir pozisyon var. İlk yarı müthiş oynadı takımımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarı sahanın elverişsiz olması, oyuncuların hatadan korkması ve Nkoudou girdikten sonra takımı çizgiye kaçırıp bizi zorlamasına 15 dakika sonrası iyi reaksiyon verdik."

"Bu hafta üç maç oynadık ama oyuncularımız dimdik durdular 90 dakika. Çok özverili oynadık, tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Oyuncularıma 'Hayal kurmayı bırakmayın' dedim. Hepimiz o hayale inanıyoruz elbette. Nerede bitiririz bilemeyiz. Sakatlık oluyor, Covid-19 oluyor. Rotasyonumuz biraz dar. İnşallah devre arasına kadar yukarıda kalırsak daha da büyük hayaller kurabiliriz diye düşünüyorum "



