Şenol Can ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te teknik direktör arayışı son buldu. Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic, Lucas Biglia, Andrea Bertolacci, Lucas Castro ve Fabio Borini gibi Serie A geçmişi bulunan oyunculara sahip olan İstanbul ekibi, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın 31 yaşındaki İtalyan yardımcı antrenörü Francesco Farioli ile anlaşma sağladı.

Geçen yıl Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenör olan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu yıl kendi yardımcısını Süper Lig'e teknik direktör olarak gönderdi. İtalyan yardımcısı Francesco Farioli'ye sosyal medya üzerinden veda etti, genç hocaya yeni görevinde başarılar diledi.

Karagümrük'ün 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından attığı tweetle Alanyaspor'a veda eden genç teknik direktör önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak. Farioli'nin milli maç arasının ardından oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alacak.







