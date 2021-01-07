Süper Lig'de sezonun flaş takımı Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'nin orta saha ve savunma bloklarında boşluklar verdiğini altını çizdi, rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

'Yaptığımız hücum preslerle rakibi bozmak istiyoruz' diyen genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe kurmuş olduğu kadrodan dolayı ligi sürklase edecek gibi görünse de, kötü gitmelerine rağmen toparlandılar ve şampiyonluk yarışının içindeler. Biz de o yarışın içindeyiz. Fenerbahçe kötü gitmesine rağmen toparlandı, yarışın içinde. Biz de yarışın içindeyiz. Yaptığımız hücum preslerle rakibi bozmak istiyoruz. Pres yediğinde Fenerbahçe uzun paslarla oynayan bir takım, ona yönlendirmek istiyoruz."





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