Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Alanyaspor, üst üste 5. deplasman maçından da puanla ayrılamadı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan ve karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin kendileri ile daha fazla kafa kafaya oynamasını beklediğinin altını çizen genç hoca, "Şu an ne söyleyeceğimi bulamıyorum. Soyunma odasında da çok düşündüm. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Belki yanlış anlaşılabilirim, belki yanlış şeyler konuşabilirim, o yüzden çekiniyorum ne söyleyeceğime." dedi ve ekledi:

'Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi'

''Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Topa hükmedip sahip olduğumuz bir diğer maç son 5 deplasmandaki gibi, bunu da kaybettik. Güvenli durup güvenli oynarken, hiçbir şey yokken Sinan'ın ters ayağıyla orta yaptığı top gol oldu."

'Bu maçı takımım kaybetmemeliydi'

Takımının mağlubiyeti hak etmediğini belirten Atan, oyuncularını tebrik etti ve ''Maçı 0-0 götürüp kaptığımız toplar ve yakaladığımız pozisyonlarla sonuca gitmek isterdik ama bunlara imkan tanınmadı sahada, özellikle ilk gol daha da etkiledi. Bu maçı takımım kaybetmemeliydi, çevirebilmeliydik, çok üzgünüz. Yine de oyuncularımı tebrik ederim, söylediklerimizi uyguladılar ve doğru şeyler yaptılar. Ben Fenerbahçe'nin böyle bir oyun oynayacağını beklemiyordum." diye konuştu.

'Buna çok güzel cevaplarım var aslında ama...'

Erol Bulut'un "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine Çağdaş Atan, "Buna çok güzel cevaplarım var aslında ama susmam, konuşmamam gerekiyor. Bir şeyler söylemek için kendimi zor tutuyorum ama susayım ben." dedi ve sözlerini noktaladı.





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