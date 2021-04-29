Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Alanyaspor, 3 topunun direkten döndüğü karşılaşmayı 0-0'lık eşitlikle tamamladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Maçtan çok keyif aldığını belirten Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'nin farklı bir oyun sahaya koyduğunu dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

'İlk yarı derslik bir oyun oynadık'

''Maçtan çok keyif aldım. Emre hocayı tebrik ediyorum. 'Hoca' diyelim artık. Yanlış anlaşılmasın Erol hoca da bugüne kadar iyi getirdi ama Emre hoca geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İkinci yarı başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 olan oyundan inanılmaz memnun oldum. Sosa'yı neredeyse hiç topla buluşturmadık. Rakibimizi uzun paslara yönlendirdik. Bence ilk yarı derslik bir oyun oynadık.''

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'Mesut Özil tercihi sürpriz oldu'

''Fenerbahçe, şut attı ama pozisyon bulamadı. Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Bizim maalesef 3 tane direkten dönen topumuz var. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Neden son zamanlarda iyi oynadıklarını bugün görmüş olduk. Skoru yapamadık sadece.''







