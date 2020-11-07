Çağdaş Atan: Dağ fare doğurdu

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanyaspor, iç sahada ilk puan kaybını yaşarken Trabzonspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Karşılaşmada goller biri Trabzonspor, biri Alanyaspor kalesine olmak üzere Steven Caulker'dan geldi.

Mücadenin ardından Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte genç teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Kendi adımıza söylüyorum, dağ fare doğurdu oyun olarak. Beklediğimzi oyunu oynayamadık. Atletizmimiz eksikti, önde agresif olamadık. Trabzonspor'dan büyük takım reaksiyonu bekliyorduk."

"İlk yarıda agresif olamadık ön tarafta. Trabzonspor'dan büyük takım reaksiyonu beklediğimi söylemiştim. Orta sahada bizi iyi kapattılar. İkinci yarıda duran topla öne geçtik ve oyun bize dönmüştü. Auttan şanssız bir gol yedik. Oyunun hakkı beraberlikti."

"Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Kaybettiğimiz bir 2 puan var ama sonuçta karşınızda iyi bir takım var. Kaybetmediğimiz sürece beraberlik iyi bir şey diye düşünüyorum."