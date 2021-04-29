Çağdaş Atan: Bugün kazanmak zorundayız

Çağdaş Atan'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Her şeyden önce güzel bir maç olacak. İki sene önce elim bir kazada kaybettiğimiz Josef Sural'ın bugün 2. ölüm yıl dönümü. Gerçekten çok iyi bir insandı, çok iyi bir profesyoneldi. İş ahlakı üst düzeyde bir oyuncuydu. Onun kaybı hepimizi çok üzdü. Bizim için duygusal bir gün.

Maça gelince, Fenerbahçe iyi oynamaya çalışan, topla oynamaya çalışan bir takım görüntüsünde. Biz de sezon başından beri öyleyiz. İki takım da önde yüksek şiddetle maça başlamak isteyecek. Fenerbahçe, Sosa ile bir köprü kurmaya çalışıyor. Kenarlarda klasik süratli oyuncularla değil, daha orta saha özellikli oyuncularla oynuyorlar. Bugün cebimizdeki 2 tane oyun var. Son maçta denediğimiz 3'lü oyuna da uygun, 4-3-3'e de uygun. İlk defa oynanıyor bu oyun belki de Türkiye'de, 3-2-4-1 oynuyoruz.

Güzel bir maç olacak. Bizim 5.'lik iddiamız var, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası var. Bugün kazanmak zorundayız. Elimizdeki her şeyi verip ona göre mücadele edeceğiz. Büyük maç diye ayırmıyoruz ama bizim için de vitrin maçları. Orta sahadaki mücadele oyunun belirleyici tarafı olacak. Orta sahayı vermek istemiyoruz. Mesut Özil de ilk 11'de. Bunun artı yönleri de, eskileri de olabilir. Biz zaafiyetlerini kullanmaya çalışacağız.