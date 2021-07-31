Alanyaspor'u geçen sezon uzun süre zirve yarışında tutan ve parmak ısırtan bir futbol oynatan teknik direktör Çağdaş Atan, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya da devam ediyor. 23 yaşındaki Berkan Kutlu'nun gelişiminde de kritik rol oynayan ve onu bir yıldız haline getirip Galatasaray 'a yollayan Çağdaş hoca, eski öğrencisini FANATİK'e anlattı...

'Hak ettiği transferi yaptı'

"Berkan'ın transferi benim için sürpriz olmadı. Transfer olduğunda Alanya'ya takımdan 10 gün önce gelmişti, orada görmüştüm onu çalışırken. Benim de yeni anlaştığım dönemdi. O günden son antrenmana kadar her geçen gün gelişimini sürdürdü. Ve şu an hak ettiği transferi gerçekleştirdi..."

'Maç yaşı eksiğini tamamladı'

"Oyuncularımla ilk toplantımda söylediğim şey, tek amacımın modern futbola uygun doğru oyunla, belli bir sistemle işleyen çarkın içinde onların market değerini artırmak olduğuydu. Berkan da bu işleyen çarkın içinde çalışkanlığı, kalitesi ve en önemli özelliği olan öğrenme hızıyla ön plana çıktı, market değerini her geçen gün artırdı. Biz ona uygun oyunu ve vizyonu verdik, o da bunu sonuna kadar kullandı. Bence bu sene, önceki kariyerinde eksik olan 2-3 senelik maç yaşı eksiğini ve eğitimini de tamamladı..."

'Avrupa'da hayal ediyorum'

"Berkan'ın en beğendiğim özelliği öğrenme hızı. Bu kadar hızlı öğrenen bir oyuncu görmedim. Öğrenme hızı yanında pas kalitesi, çalışkanlığı ve fizik kalitesi üst düzey. Oynayıp faydalı olamayacağını düşünmek biraz zor. Ben onu 1-2 sene sonra Avrupa'da hayal ediyorum. Kendisini durmadan geliştirmeye devam edecektir..."

'Bizim kulübün vizyonu bu'

"Daha önce söylediğim gibi biz oyuncularımıza doğru ve modern oyunu sunup onların market değerlerini artırmayı hedef seçtik. Bu sayede Bakasetas, pas oyununu seven Abdullah hocanın ekibine katıldı. Geldiğimizde 1-2 senedir belki de daha fazla zamandır milli takıma gitmeyen Tzavellas, milli takıma gitmeye başladı ve 34 yaşında bonservis getirerek transfer oldu. En sonunda da Berkan... Bizim için, kulubümüzün vizyonu için önemli olan, oyuncu satışına katkıda bulunmak. Bu bizi mutlu ediyor. Amacımız yükselen değer Alanyaspor'un ve oyuncularımızın market değerini hep yukarıya çekmek."

ÖZEL RÖPORTAJ: Yakup Çınar