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Çağdaş Atan: 2 tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu

Süper Lig’in 2'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Altay karşılaşmasının ardından Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan maçı değerlendirdi.

22 Ağustos 2021, Pazar 02:06 Son Güncelleme:
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Çağdaş Atan: 2 tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Bence maça harika bir başlangıç yaptık. Golü yediğimiz dakikaya kadar gerçekten çok iyi oynadık ve 2 tane gol pozisyonumuz vardı. Maç bize farklı sinyaller veriyordu ama kırmızı karttan sonra yeni bir takım olmamız, saha içinde bir kişi eksik kalmamız bizi gerçekten hırpaladı. Onun üzerine 0-0’lık skoru uzun devam edebilseydik 10 kişiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceğimizi düşünüyorduk ama maalesef 2 tane duran top golü bütün planlarımızı bozdu. İkinci yarı hamle yaptık ve bence olumlu tepki verdi oyuncular ama 49’uncu dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top bize 3-0’ı getirdi. 3-1’den sonra yine bir iki tane pozisyonumuz vardı. 10 kişi devam ederken hala umutluyduk maça anlamında ama 9 kişi kaldıktan sonra iyice umutlarımız kayboldu ve maçı kaybettik” dedi.

DHA

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