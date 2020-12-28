Çağdan Atan: Problem var!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktarıp, şu ifadeleri kullandı: “Demek kurguda bir hata yaptık. Daha önce maç kaybettik ama ilk defa oyunu da kaybettik. Düzeltmemiz gereken problemlerimiz var. Sorumluluk tamamen benim.”

Son 6 maç tek galibiyet

Lige flaş bir başlangıç yaparak haftalarca zirveye kurulan Alanyaspor büyük düşüş yaşıyor. Çıktığı son 6 maçta sadece Beşiktaş’ı yenebilen Turuncu-Yeşilliler; Gençlerbirliği, Göztepe, Denizli ve son olarak Gaziantep FK’ya yenilirken bu süreçte tek beraberliğini ise Malatya’dan alabildi. Çağdaş Atan 14 puan kaybederken takımın oynadığı etkisiz futbol da eleştirilere neden oldu.