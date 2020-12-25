Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor'un genç oyuncusu Çağatay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

Alper taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnegöllü kardeşimiz, Bursaspor'da futbolcu olan Çağatay Yılmaz'a ziyareti ve forma hediyesi için teşekkür ederim. Bursaspor'a ve Çağatay'a maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 8, kupada ise 3 maç olmak üzere toplam 11 maçta 408 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, ikişer gol ve asist kaydetti.

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