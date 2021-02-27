Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vaka durumuna göre illerde kademeli normalleşmeye geçilebileceği ve restoran, kafe, kıraathanelerin açılması gibi esnafı rahatlatacak adımların yol haritasının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylemişti. 1 Mart Pazartesi günü kabine yeniden toplanacak. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz” dedi.

HES KODU İLE KABUL EDİLMELİ

Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde 1 Mart’ta restoranların açılmasını umut ettiklerini belirten Ramazan Bingöl, “Müşteriler, HES (hayat eve sığar) koduyla restoranlara kabul edilmeli. Ilk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabilir. Hijyen kuralları en katı şekilde uygulanmalı ve tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılmalı” dedi. Bingöl, bulaş riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına, aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini de söyledi