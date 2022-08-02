Üç yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'ne geri sayım başladı. Uçuş araçlarını hazırlamaya başlayan 38 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak. Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek. Red Bull Uçuş Günü’yle ilgili tüm bilgilere redbullucusgunu.com adresinden ulaşılabilir.

En uzağa uçmak yetmiyor

2019 yılında Caddebostan Sahili’nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.

Birinciyi ünlüler belirleyecek

Caddebostan Sahili’nde düzenlenecek 5. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek. Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.

Red Bull Uçuş Günü bu sene beş ülkede gerçekleştirilecek. İlk olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, ikinci olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinde ilk defa yapıldı. 2022 yılında Red Bull Uçuş Günü’ne ev sahipliği yapacak üçüncü ülke ise Türkiye olacak. Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek. Türkiye'nin ardından organizasyon 27 Ağustos günü Estonya, 24 Eylül'de de Kanada'da düzenlenecek.

DARIO COSTA GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da Red Bull Uçuş Günü’ne konuk olacak. Bir imkansızı başararak Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak ‘Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu’ dünya rekoruna imza atan Dario Costa, Red Bull Uçuş Günü’nde gösteri uçuşu yaparak, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü de Red Bull Uçuş Günü’ne konuk olacak.

TÜRKİYE REKORU 30.9 METRE

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78,6 metre mesafe ile California’da yapılan etkinlikte “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü’nde Türkiye rekoru ise 30,9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul'da en son 2019 yılında Caddebostan'da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.