Ç. Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3 - 2

Süper Lig 'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor son anlarda attığı iki golle Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın 88.dakikasında Kravets'in penaltı golüyle 2-1 geriye düşen Ç.Rizespor önce Garmash ardından Fernandes ile iki gol buldu ve müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı kazandı. Bu sonuçla Ç. Rizespor puanını 32 yaparken Hes Kablo Kayserispor 31 puanda kaldı

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ taraftan Orhan’ın pasında topla buluşan Samudio’nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan’ın Kayserispor’da Mensah’a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

44. dakikada Hes Kablo Kayserispor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah’ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

75.dakikada Campanharo orta alanda rakibine arkadan faul yapınca ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

85. dakikada hakem Ali Palabıyık’ın İsmael Diomande’in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+2. dakikada Boldrin’in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 2-2

90+3. dakikada Boldrin’in pasında topla buluşan Ivanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 3-2

Ç. Rizespor sahasında Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başardı

Maç sonu ev sahibi takım büyük sevinç yaşadı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.46 Diomande), Boldrin, Samudio, Skoda

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı (Dk.68 Lopes), Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.83 Rienstra), Campanharo, Mesanoviç (Dk.70 Situm), Kravets

Goller: Dk.11 Samudio, Dk.90 2 Garmash, 90 3 Ivanildo Fernandes (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego, Dk.86 Kravets (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dk.76 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih, Dk.90 6 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.83 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)











