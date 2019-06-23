Buz pateninde milli mesai

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli’de kamp yapan Short Track Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Kocaeli’deki buz kalitesinin istedikleri seviyede olmaması dışında bir sorun yaşamadıklarını bildiren Özdemir, antrenör Anna Lukanova’nın kendisine kampın kara antrenmanı şeklinde devam edeceği bilgisi verdiğini kaydetti.

Bu arada, federasyon başkanı Gökhan Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular, pasta keserek sporculardan Davut Tahtacı’nın doğum gününü kutladı.