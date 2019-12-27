Buz pateninde Dünya Şampiyonası heyecanı

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda yeni sezon, yarın Avusturya’da başlayacak.

Avusturya’nın Judenburg kentindeki yarışla başlayacak şampiyona, 3 kıta ve 7 ülkede gerçekleştirilecek. 12 yarıştan oluşacak şampiyona, 21 Mart 2020’de takvimin yeni yarışı olan Rusya’nın başkenti Moskova’daki mücadele ile noktalanacak.

Son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo’nun yanı sıra Croxall ve Dallago kardeşler, Jacqueline Legere, Myriam Trepanier ve Anais Morand gibi buz pateni sporcularının yer alacağı organizasyon, Red Bull TV’den canlı takip edilebilecek.