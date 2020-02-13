Buz pateninde 65 yıllık tutku

Emekli buz pateni eğitmeni Tekelioğlu, 1956 yılında donan Ankara Gençlik Parkı’nın havuzunda buz patenine başladığını söyledi. Türkiye’de ilk buz pateni kulübünü 1967 yılında kurduğunu anlatan Tekelioğlu, “Ankara’da buz pisti olmadığı için Gençlik Parkı’nın donan havuzunda ve güneş görmeyen alanlara su dökerek suyun donmasıyla oluşturduğumuz zeminde paten kayıyorduk. Hava biraz ısınınca buzlar kırılır ve istisnasız hepimiz buzun içindeki suya düşerdik. Daha sonra Kurtuluş Parkı’ndaki pist 1981’de açılabildi. Pistin faaliyete geçmesi buz pateni tarihimiz açısından çok önemli bir gelişmeydi. Pist açılınca parkta eğitim vermeye başladım ve birçok isim yetiştirdim” dedi.