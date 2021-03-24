Buz patenciler dünya arenasında

İsveç’in ev sahipliği yapacacağı Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası bugün kadınlar ve çiftler kısa programıyla başlayacak ve TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak. Challenge Cup'ta 217.05'le Türkiye'de bu braşta en yüksek puana ulaşan 19 yaşındaki Başar Oktar kısa programına yarın, buz dansı çiftimiz Berk Akalın-Yuliia Zhata da cuma günü piste çıkacak. Buz dansı çiftimiz, dünya arenasında mücadele eden ikinci ekibimiz olacak.



