Buz hokeyinde Sidre Özer’den tarihi madalya

2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin ilk madalya, organizasyonun 6. gününde Sidre Özer’den geldi. İsviçre’nin Lozan şehrinde devam eden 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer’in de bulunduğu ekip 3’üncü oldu.

Oyunlarda yeni format olan ve 13 ülkeden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında buz hokeyi milli sporcumuz Sidre Özer’in yer aldığı ‘Mavi Takım’, ‘Kahverengi Takım’ı 6-4 yenerek bronz madalya elde etti.

Sidre Özer takımıyla bronz madalya kazanırken Türkiye, 3’üncüsü gerçekleştirilen Kış Gençlik Oyunları’ndaki ilk madalyasını almış oldu. 3. Kış Gençlik Olimpiyatları, 22 Ocak’ta sona erecek.

Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda 3 sporcumuz da kota alarak ayrıca buz hokeyi branşında da bir ilki başarmıştı



