Buz hokeyinde bir ilk

İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 3. Kış Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 3x3 Karışık Buz Hokeyi disiplininde temsil eden sporcular Sidre Özer ve Kerem Alsan yarı finale yükseldi. Son 4’e kalan sporculardan Kerem Alsan bugün TSİ 14.00’te başlayacak müsabakada, Sidre Özer ise TSİ 15.30’da başlayacak müsabakada finale çıkmak için ter dökecek.

‘Şimdi sıra madalyada’

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Spor ve branş tarihimizde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılım sağladık ve şimdi madalya heyecanı yaşıyoruz. Sporcularımıza yarı final müsabakalarında başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize olimpiyat madalyası getirmek nasip olur” dedi.