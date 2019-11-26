9 şehirde eşzamanlı yapılan Buz Hokeyi U8 Gelişim Kampı tamamlandı. Ankara, Antalya, Kayseri, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Erzurum, Bursa ve Samsun’da yapılan Buz Hokeyi gelişim kampı yoğun ilgi gördü. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun görevlendirdiği sorumlu antrenörler eşliğinde yapılan gelişim kampına katılan çocuklar hem tatilin hem de buzun keyfini çıkardı.

Federasyon Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada, "9 farklı şehrimizde aynı anda başlattığımız U8 Gelişim Kampımızın ilkini yüzlerce sporcumuzun katılımıyla tamamladık. Minik sporcularımıza eğitim döneminin ilk tatilinde eğlenerek öğrenme temeline dayanan programımız ile buz üzerinde kaliteli zaman geçirmelerine gayret ettik. Bu yaş kategorisi özelinde tüm yaş gruplarımızın gelişimlerine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bu vesileyle branşımıza merhaba diyen sporcu ve velilerimize hoş geldiniz diyor programımızı inşa eden teknik ekibimize ve yürütülmesinde emek gösteren antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum“ dedi.

DHA