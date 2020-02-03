İlk resmi maç kaydı ise 1955 yılında Kingson’da yapılmıştır. Sporun en çok oynandığı ülkeler; Kanada, Rusya, ABD, Finlandiya ve Slovakya’dır. Türkiye’de de Buz hokeyi konusuna olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Buz hokeyi takım oyuncuları sahadaki diski, karşı takımın kalesine atmaya çalışmaktadır.

Buz Hokeyi Sporu Nasıl Oynanır?

Buz hokeyi malzemeleri özel kıyafetler ve oyuncu ekipmanlarıyla özel bir pistte oynanmaktadır. Hokey oynanan alan 60 metre uzunlukta ve 30 metre genişlikte dikdörtgen bir sahayı kapsamaktadır. Pist, 122 santimetre yükseklikteki bir duvar ile çevrilmiştir. Seyirciler, pakın dışarı kaçması ihtimaline karşın, özel fileler ile kapatılmış bir kısımla korunmaktadır. Buz hokeyi pistinin dört bir kenarı oval olarak tasarlanmıştır. Bu dairesellik çapı 7,0 metre ile 8,5 metre arasında değişmektedir. Resmi maçlar dışında kullanılan pistlerde bu çap daha da küçültülebilmektedir.

Hokey pateni, sopası ve pak oyun için gereken ekipmanlar arasında yer almaktadır. Buz hokeyi pateni, oval ve kısa çelikten yapılmış özel ayakkabılardır. Çeliğin ortasında buzda durmayı sağlayan bir oluk bulunmaktadır. Hokey sopası ise, tahta ya da fiber malzemeden üretilebilmektedir. Sopanın boyunun 135 santimetre, uç kısmının ise 32 santimetreyi geçmemesi istenmektedir.

Buz hokeyi oyuncuları maç boyunca özel kıyafetler giymektedir. Bunlar; kask, dizlik, omuzluk, dirseklik, eldiven ve hokey şortudur. Hokey kalecisi için ise bunlara ek olarak daha farklı ekipmanlar üretilmektedir. Buna göre kalecinin formasında; koruyucu göğüslük ve farklı bir kask ve sopa bulunmaktadır.

Buz hokeyi oynarken bilinmesi gereken bazı terimler bulunmaktadır. Bu terimler; rink, cross hecking, elbowing ve paktır. Rink, buz hokeyi maçlarının yapıldığı piste verilen isimdir. Cross hecking, oyun sırasında rakibe sopayla yapılan müdahaleyi tarif etmek için kullanılmaktadır. Elbowing, savunma ya da hücum anında rakibin dirseklenmesidir. Pak ise oyunda kullanılan ve kaleye atılmaya çalışılan diskin ismidir. Oyun kurallarından biri de hücum içindir. Bu kapsamda disk, rakip takımın sahasına girmeden önce hücum oyuncuları rakip sahaya girememektedir.

Kuralları Nedir?

Buz hokeyinde amaç ileri ayan oyuncularının karşı takım kalesine pakı sokmasıdır. Pak, rakip galeye sürülerken oyuncunun önünde olmak zorundadır. Ayrıca yapılan atışın gol kabul edilebilmesi için de diske sopa ile vurulması gerekmektedir. Oyun esnasında diske tekme atmak serbesttir. Ancak atılan tekmeyle diskin kaleye girmesi gol olarak kabul edilmemektedir.

Buz hokeyin müsabakalarında toplamda 2 ile 4 arasında hakem bulunmaktadır. Bu hakemler; offside, faul, gol ve diğer cezalara karar vermektedir. Rakibi yaralamak maç sırasında verilen en büyük cezadır. Bunun dışında; sopayı omuzdan yukarıda tutmak, diskin üstüne yatma ve rakibi sopayla engellemek de cezaya neden olan hareketlerdir. Açık halde gole çıkan oyuncuya yapılan faule penaltı cezası verilmektedir. Genelde maç sırasında verilen en büyük ceza, oyuncuyu oyun dışına çıkarmaktır. İki ya da beş dakika süre bu ceza sırasında, cezalı takım eksik oyuncuyla oyuna devam etmek zorundadır.

Kaç Kişiyle Oynanır?

Buz hokeyi, birbirine rakip iki takım ile oynanmaktadır. Her takımda kaleci dahil olmak üzere 6 oyuncu yer almaktadır. Oyun düzenini iki savunma, üç de ileri alan oyuncusu oluşturmaktadır. Buz hokeyi, hızlı ve zor bir spor türü olduğu için oyun sırasında sık sık oyuncu değişikliğine gidilmektedir. Değişiklikler oyun devam ederken yapılabilmektedir.



