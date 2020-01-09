İstanbul Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü’nün normal sezonu lider olarak tamamladığı ligde, final serisinde İstanbul Buz Korsanları, Genç Ankaralılar Spor Kulübü ve Narman Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. 11 Ocak’ta başlayacak final serisinin son ayak maçları 5-12 Şubat arasında yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, kadınlar liginde finale kalan takımları tebrik ederek, “Kadın buz hokeyinde A takım seviyesinde yapılan yatırımların altyapılarımıza son derece olumlu etkisi oluyor. Sezon esnasında çekişmeli müsabakalara şahit olduk, inanıyorum ki final serisinde de çekişmeli müsabakalar izleyeceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

DHA