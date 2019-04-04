Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya mağlup oldu

Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 2'nci Klasman B Grubu müsabakasında Yeni Zelanda'ya 4-2 mağlup oldu.

04 Nisan 2019, Perşembe 22:37
- A +
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda'ya mağlup oldu

Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 2'nci Klasman B Grubu müsabakasında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun sergileyen milliler, Çağla Baktıroğlu'nun golü ile devreye üstün girdi. İkinci devrede kalesinde art arda 4 gol gören Kadın Buz Hokeyi takımı devreyi 4-2 geride tamamladı. Son devrede Dilara Lökbaş'ın golü ile farkı ikiye indiren milliler karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Milliler turnuvada yarın TSİ saati ile 13.00'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.