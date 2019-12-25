Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor maç sonucu: 84-106

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 106-84 yendi.

25 Aralık 2019, Çarşamba 21:24
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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor maç sonucu: 84-106

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 106-84 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 6, Adams 9, Nuran Tutsak 4, Sevgi Tonguç 2, Prince 36, Dikaioulaku 21

OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 12, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Aysel Esila Ataman, Nilay Karatepe 3, Pelin Derya Bilgiç 19, Leedham 7, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 43, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan 2

1. Periyot: 16-19

Devre: 37-52

3. Periyot: 54-77

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