Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 55-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 83-55 yendi.

07 Ekim 2020, Çarşamba 19:45 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 55-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 83-55 yendi.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Serdar Ünal, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Briana Day 7, Fontaine 16, Ezgi Manlacı 11, Dürdane Gülşah Gümüşay, Wallace 12, Raushan Gültekin 2, Ladin Özel, Meskonyte 7, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 19, Olcay Çakır Turgut 10, Tuğçe Canıtez 19, Zandalasini 10, Stokes, Vaughn 10, İrem Sözen, Sevgi Uzun 10, Doğa Adıcan, Duygu Özen 3, Ayşe Yılmaz 2

1. Periyot: 7-31

Devre: 26-54

3. Periyot: 40-72

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