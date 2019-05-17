Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazıklıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, kulüp tesislerindeki sahada gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlandı.

Mavi-beyazlı ekibin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamlandı.

Sakatlığı süren Egemen Korkmaz’ın yer almadığı idmanda Gabriel Obertan ise takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA