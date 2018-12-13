Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-beyazlı oyuncular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasının yapıldığı idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.
Mavi-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, yardımcı antrenörler gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 17 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.