Tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig’de istenen başarı grafiğini bir türlü sergileyemeyen mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda 9 maç sonunda ilk galibiyetini deplasmanda Yukatel Denizlispor maçında 3-2’lik skorla aldı. Kendisi gibi düşme hattındaki Yukatel Denizlispor’u yendikten sonra Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk eden Erzurum temsilcisi, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde kalma adına alınan 6 puanla moral depolayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep deplasmanında da kazanarak 3’te 3 yaptı ve 9 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig tablosunda 37 puanla 18. sırada yerini alan mavi-beyazlı ekip, aynı puanla 17. sıradaki Medipol Başakşehir’i ligin 38. haftasında sahasında konuk edecek.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Erzurum temsilcisi, bu kez galip gelip ligde kalma adına önemli bir sonuç almak istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir’i 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda ağırlayacak.

Yılmaz Vural ile bu sezon ilki başardı

Ligin bitimine 10 hafta kala Yılmaz Vural ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla çıktığı ilk 3 karşılaşmadan 2 yenilgi 1 beraberlikle 1 puan alabildi. Daha sonra sırasıyla çıktığı Yukatel Denizlispor, Helenex Yine Malatyaspor ve Gaziantep maçlarını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aldığı bu sonuçlarla Süper Lig tarihinde üst üste ilk kez galip gelme başarısı gösterdi.

ERZURUM (AA)