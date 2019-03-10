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Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası’na doğru

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, 23-24 Mart’ta Sakarya’da düzenlenecek.

10 Mart 2019, Pazar 11:58
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Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası’na doğru

Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası, 23-24 Mart’ta Sakarya’da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü’ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Kulüplerin, ferdi ve takım halinde mücadele edeceği yarışlarda, Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası 2 bin, katılım olması halinde düzenlenecek master yarışları ise bin metre üzerinden yapılacak.

Sapanca Gölü’nde 23 Mart’ta başlayacak şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

AA

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