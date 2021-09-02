Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonada, 23 spor kulübünden 20 erkek ve 12 kadın takımı 345 sporcuyla madalya için mücadele edecek. TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmaya katılan spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek, 5 Eylül’e kadar devam edecek şampiyonanın yüksek katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Takımların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, "Sualtı hokeyi, su altı sporlarımızda dünyada markalaştığımız bir branşımız. Bu konuda altyapı çalışmalarımızı, mevcut takımlarımızın performanslarının artması için çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Bu şampiyonaya desteklerini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor il ve ilçe müdürlükleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesine, organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.