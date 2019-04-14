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Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sapanca’da gerçekleştirilecek

Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası, 27-28 Nisan’da Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

14 Nisan 2019, Pazar 13:00
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Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sapanca’da gerçekleştirilecek

Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası, 27-28 Nisan’da Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gölü’ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Kulüplerin birden fazla ekiple mücadele edebileceği yarışlarda, deniz küreği 2 bin, master yarışları ise bin metre üzerinden yapılacak.

Sapanca Gölü’nde 27 Nisan’da başlayacak şampiyona sonunda ilk 3’e giren sporculara ödülleri verilecek.

AA

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