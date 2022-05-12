Antalya'da düzenlenen Büyükler Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. Lara ilçesinde yapılan şampiyonaya 29’u kadın, toplam 212 sporcu katıldı.

Kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kilogramlarda, erkeklerde ise 70, 80, 90 ve +90 kilogramda yapılan ve nefes kesen mücadelelerin ardından kürsüye çıkan sporcular belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, Yağlı Güreşten Sorumlu Murat Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, milli takım antrenörleri ve çok sayıda sporseverin takip ettiği şampiyonanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

KADINLAR: 50 kg - 1. Emine Çataloğlu, 2. Aysun Sevingen, 3. Yasemin Algın, Zeynep Mete

60 kg - 1. Eda Tekin, 2. Esranur Eren, 3. Mehlika Öztürk, Zeynep Yıldırım

70 kg - 1. Hatice Ece Tekin, 2. Özlem Şimşek, 3. Kısmet Özmert, Teslime Güvercin

+70 kg - 1. Ayşegül Özbeğe, 2. Havva Duran, 3. Kader Tekin, Şerife Şule Akçay

ERKEKLER:70 kg - 1. Yunus Coşkun, 2. Fatih Önalan, 3. Ali Zor, Emre Yazıcı

80 kg - 1. Hasan Emin Gürbüz, 2. Mert Çıkmaz, 3. İbrahim Şamil Özak, Hamza Yusuf Işık

90 kg - 1. Mahmut Özkaya, 2. Hacı Abdullah Dilek, 3. Vural Aslan, Mustafa Doğan Özkaya

+90 kg - 1. Fatih Yaşarlı, 2. Hidayet Kurt, 3. Ufuk Yılmaz, Yunus Çıldır

ANKARA,(DHA)