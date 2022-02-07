Türkiye Halter Federasyonu 2022 Faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi. Teyfik Kış Spor Salonunda Türkiye’nin her bölgesinden 148’i kadın, 210 erkek olmak üzere toplam 358 sporcunun katıldığı yarışmaya 60 hakem görev yaptı. Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcularımız şunlar:

Erkekler:

55 Kilo:

1- Melih Can Günay 2- Okan Yılmaz 3- Numan Berat Koçak

61 Kilo:

1- Muhammed Akkaya 2- Engin Kara 3- Mustafa Erdoğan

67 Kilo:

1- Yusuf Fehmi Genç 2- Caner Toptaş 3- Ferdi Hardal

73 Kilo:

1- Muhammed Furkan Özbek 2- İbrahim Özbay 3- Emekcan Altıntaş

81 Kilo:

1- Batuhan Yüksel 2- Berk Artuç 3- Bekir Emir Yıldız

89 Kilo:

1- Masoud Chatraei 2- Ulaşcan Kurnaz 3- Osman Kağan Orhan

96 Kilo:

1- Resul Elvan 2- Emre Öztürk 3- Mehmet Avcıl

102 Kilo:

1- Muhammed Emin Burun 2- Taner Çağlar 3- İnamGhamari

109 Kilo:

1- Onur Demirci 2- Mahmutcan Bozyiğit 3- Orhan Seyhan Aslan

+109 Kilo:

1- Ali Oflaz 2- Osman Zahit Soylu 3- Onur Özkan Akkuş

Kadınlar:

45 Kilo:

1- Melisa Güneş 2- Gamze Altun 3- Ezgi Kılıç

49 Kilo:

1- Nurgül Yüksel 2- Edanur Yılmaz 3- Bahar Kırat

55 Kilo:

1- Duygu Alıcı 2- Ayşegül Çoban Başol 3- Medine Bilicier

59 Kilo:

1- Sümeyye Çelik 2- Burcu Alıcı 3- Hatice Karagöz

64 Kilo:

1- Nuray Güngör 2- Fulya Büyükleblebi

3- Zerda Çağlar

71 Kilo:

1- Aysel Özkan 3- Ceren Uğurer

76 Kilo:

1- Dilara Uçan 2- Burcu İldem Gerçekden 3- Hilal Bakan

81 Kilo:

1- Dilara Narin 2- Büşra Çan 3- Melda Levent

87 Kilo:

1- Sara Yenigün 2- Esma Alper Ü3- Tuğçe Boynueğri

+87 Kilo:

1- Aleyna Kaymaz 2- Fatmagül Çevik 3- Tuna Sebil