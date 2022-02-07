Türkiye Halter Federasyonu 2022 Faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi. Teyfik Kış Spor Salonunda Türkiye’nin her bölgesinden 148’i kadın, 210 erkek olmak üzere toplam 358 sporcunun katıldığı yarışmaya 60 hakem görev yaptı. Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Kategorilerinde dereceye giren sporcularımız şunlar:
Erkekler:
55 Kilo:
1- Melih Can Günay 2- Okan Yılmaz 3- Numan Berat Koçak
61 Kilo:
1- Muhammed Akkaya 2- Engin Kara 3- Mustafa Erdoğan
67 Kilo:
1- Yusuf Fehmi Genç 2- Caner Toptaş 3- Ferdi Hardal
73 Kilo:
1- Muhammed Furkan Özbek 2- İbrahim Özbay 3- Emekcan Altıntaş
81 Kilo:
1- Batuhan Yüksel 2- Berk Artuç 3- Bekir Emir Yıldız
89 Kilo:
1- Masoud Chatraei 2- Ulaşcan Kurnaz 3- Osman Kağan Orhan
96 Kilo:
1- Resul Elvan 2- Emre Öztürk 3- Mehmet Avcıl
102 Kilo:
1- Muhammed Emin Burun 2- Taner Çağlar 3- İnamGhamari
109 Kilo:
1- Onur Demirci 2- Mahmutcan Bozyiğit 3- Orhan Seyhan Aslan
+109 Kilo:
1- Ali Oflaz 2- Osman Zahit Soylu 3- Onur Özkan Akkuş
Kadınlar:
45 Kilo:
1- Melisa Güneş 2- Gamze Altun 3- Ezgi Kılıç
49 Kilo:
1- Nurgül Yüksel 2- Edanur Yılmaz 3- Bahar Kırat
55 Kilo:
1- Duygu Alıcı 2- Ayşegül Çoban Başol 3- Medine Bilicier
59 Kilo:
1- Sümeyye Çelik 2- Burcu Alıcı 3- Hatice Karagöz
64 Kilo:
1- Nuray Güngör 2- Fulya Büyükleblebi
3- Zerda Çağlar
71 Kilo:
1- Aysel Özkan 3- Ceren Uğurer
76 Kilo:
1- Dilara Uçan 2- Burcu İldem Gerçekden 3- Hilal Bakan
81 Kilo:
1- Dilara Narin 2- Büşra Çan 3- Melda Levent
87 Kilo:
1- Sara Yenigün 2- Esma Alper Ü3- Tuğçe Boynueğri
+87 Kilo:
1- Aleyna Kaymaz 2- Fatmagül Çevik 3- Tuna Sebil