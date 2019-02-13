Büyükelçiliklerin badmintonda kupa mücadelesi

Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası, 16 Şubat Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:13
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Büyükelçiliklerin badmintonda kupa mücadelesi

Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası, 16 Şubat Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek turnuvaya; Endonezya, Singapur, Filipinler, Vietnam, Tayland, Brunei ve Malezya olmak üzere 7 ülkenin büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri katılacak.

TBF Başkanı Murat Özmekik, Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab’ın iş birliğiyle organize edilecek turnuvaya ilişkin, Asya ülkelerinde ata sporu olan badmintonda Endonezya ve Malezya’nın öne çıktığını hatırlatarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık sürecinde Endonezya ve Malezya’dan yabancı antrenör ve partner sporcu getirebilmek için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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