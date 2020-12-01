Büyükçekmece - Fenerbahçe maç sonucu: 93-91

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol, uzatma periyodunun sonunda rakibini 93-91'lik skorla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. maçında ilk yenilgisini alırken Büyükçekmece Basketbol ise 8. maçında 3. kez galip geldi.

Büyükçekmece Basketbol'da 7/12 üç sayı isabeti ile oynayan Karvel Anderson, 25 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken Thomas Farrell 21, Gabriel Olaseni ve Michael Oliver da 12'şer sayıyla oynadılar.

Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi 21 sayıyla Lorenzo Brown olurken Jarell Eddie 17, Jan Vesely 16 sayı üretti.