Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol maç sonucu: 71-90

ING Basketbol Süper Ligi’nin 30’uncu ve normal sezonun son haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u 90-71 mağlup etti. Bu sonucun ardından bir maçı eksik Gaziantep Basketbol, 14'üncü galibiyetini alırken; Büyükçekmece Basketbol ise sezonu 10 galibiyet 20 mağlubiyet ile tamamladı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Ömer Utku Al 4, Anderson 5, Eldridge 2, Mert Celep 9, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan Erdek 2

EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 6, Hayes 8, Kelly 19, Orhan Aydın Hacıyeva 6, Jaiteh 23, Muhammed Doğan Şenli 8, İsmail Cem Ulusoy 6, Ahmet Furkan Özkan 5, Metehan Akyel 4, Alp Karahan 3, Tomas 2, Atahan Demirtaş

1'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 24-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-64