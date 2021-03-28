Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar!

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında bitime 02:27 saniye kala, ev sahibi ekipte Matt Farrell'ın 3'lüğü sonrasında tribünlere dönerek bir hareket yaptığı iddia edildi. Bu hareket sonrasında protokolde oturan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkanlar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay tepki gösterdi.

Tribünlerden gelen tepkiler sonrasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasının ve polisin güvenlik önlemleri almasının ardından maç tekrardan başladı.

Düşme hattında yer alan Büyükçekmece Basketbol, sahasında Galatasaray'ı 105-101 yenerek bitime 4 hafta kala önemli bir galibiyet elde etti.

Süleyman Kara



