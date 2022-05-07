Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 88-96

ING Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u 96-88’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler ligde normal sezonu lider bitirmeyi başardı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 48-43 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Ahmet Düverioğlu 15 sayıyla oynarken, Büyükçekmece Basketbol’da ise Jordon Crawford ve Evan Bruinsma 17’şer sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, Play-off ilk turunda ligi sekizinci sırada tamamlayacak ekiple eşleşecek ve bu seride iki galibiyet alan taraf yarı finale yükselecek.

İLK ÇEYREK SONUCU: 20-29

İLK YARI SONUCU: 43-48

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 63-67

MAÇ SONUCU: 88-96



