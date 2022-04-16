Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 93-87
ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex’i ağırladı. Büyükçekmece Basketbol sahadan 93-87’lik skorla galip ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex’i ağırladı. Büyükçekmece Basketbol sahadan 93-87’lik skorla galip ayrıldı.
Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 56-49 önde tamamladı. Büyükçekmece Basketbol’da John Bruinsma 24 sayı kaydederken, Beşiktaş Icrypex’te ise Ercan Osmani 21 sayıyla oynadı.
İLK ÇEYREK: 29-28
İLK YARI: 56-49
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 77-64
MAÇ SONUCU: 93-87