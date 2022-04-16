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Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 93-87

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex’i ağırladı. Büyükçekmece Basketbol sahadan 93-87’lik skorla galip ayrıldı.

16 Nisan 2022, Cumartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 93-87

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Beşiktaş Icrypex’i ağırladı. Büyükçekmece Basketbol sahadan 93-87’lik skorla galip ayrıldı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 56-49 önde tamamladı. Büyükçekmece Basketbol’da John Bruinsma 24 sayı kaydederken, Beşiktaş Icrypex’te ise Ercan Osmani 21 sayıyla oynadı.

İLK ÇEYREK: 29-28

İLK YARI: 56-49

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 77-64

MAÇ SONUCU: 93-87

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