Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 81-66

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 81-66 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 19, Greene 20, Bruinsma 12, White 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Herun 11, Mustafa Kurtuldum 7, Kadir Bayram 4, Caner Erdeniz
Aliağa Petkimspor: Conger 2, Erol Can Çinko 14, Aldridge 10, Foreman 19, Planinic 12, Boran Güler 6, Nusret Yıldırım 3, Metehan Akyel
1. Periyot: 23-28
Devre: 44-43
3. Periyot: 61-52
5 faulle çıkan: 33.02 Mükremin Deniz Kılıçlı (Büyükçekmece Basketbol)