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Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 81-66

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 81-66 yendi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 81-66

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor’u 81-66 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 19, Greene 20, Bruinsma 12, White 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Herun 11, Mustafa Kurtuldum 7, Kadir Bayram 4, Caner Erdeniz

Aliağa Petkimspor: Conger 2, Erol Can Çinko 14, Aldridge 10, Foreman 19, Planinic 12, Boran Güler 6, Nusret Yıldırım 3, Metehan Akyel

1. Periyot: 23-28

Devre: 44-43

3. Periyot: 61-52

5 faulle çıkan: 33.02 Mükremin Deniz Kılıçlı (Büyükçekmece Basketbol)

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