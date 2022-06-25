İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adalar Kaymakamlığı iş birliği ile Adalı milli sporcular ve 2012 yılında hayatını kaybeden Lefter Küçükandonyadis anısına eski futbolcular gösteri maçı düzenlendi. Büyükada'da bulunan Koca Yusuf Futbol Sahası'nda yapılan etkinliğe; Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaşlı eski milli futbolcular ve Büyükada'da yaşayanlar katıldı. Gösteri maçının yapılacağı futbol sahasında Lefter Küçükandonyadis ve eski milli sporcular anısına bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra duayen spor spikeri Orhan Ayhan konuşma yaptı. Ayhan, Lefter'le arasında olan anılarından bahsederek etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gelecek nesiller için bu tarz etkinliklerin önemli olduğuna da vurgulayan Orhan Ayhan, gösteri maçını düzenleyenlere ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Eski Galatasaraylı futbolcular ile Adalı eski milli futbolcular arsında gösteri maçı yapıldı. Maçın ardından etkinlik son buldu.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İN TORUNU ÖZCAN KATMER: MANEVİ OLARAK DA GÜÇLÜ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİZ

Etkinlikte konuşan Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özcan Katmer, "Spor bakanlığımızın düzenlediği, kaymakamlığımızın desteğiyle bugün Adalı milli sporcular ve Lefter anısına düzenlenen etkinlikteyiz. Ailesi olarak burada olmak bizim için çok farklı duygular barındırıyor. Milli futbolcuların Türkiye'ye mâl olmuş futbolcuların bu şekilde isimleriyle birlikte anılması, bu şekilde etkinliklerde yer alması hem gelecek nesil için hem geçmişteki milli sporcular için çok anlamlı. Umarım devamı olur bu etkinliklerin, burada olmaktan çok mutluyuz. Manevi olarak da güçlü duygular içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz bakanlığımıza, kaymakamlığımıza ve belediyemize" dedi.

ADALAR KAYMAKAMI MUSTAFA AYHAN: ADAMIZIN YETİŞMİŞ DEĞERLERİNİ GELECEK NESİLLERE BURADAN GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'da, "Adalarımızda doğmuş, büyümüş, buralarda top oynamış, koşturmuş, yetişmiş futbolcularımızın, milli sporcularımızın ve onlardan da en önemli önde gelenler Lefter Küçükandonyadis anısına bir anma etkinliği düzenliyoruz. Bunu Adalar Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe Gençlik spor müdürlüğümüz ve Adalarımızın spor kulüpleri, futbol kulüpleriyle birlikte yapıyoruz. Adalılarla birlikte yapıyoruz. Adamızın yetişmiş değerlerini gelecek nesillere buradan göstermiş olacağız ve adalarımızın yetiştirmiş olduğu bu futbolcuları da bir kez daha buradan anmış olacağız" şeklinde konuştu.

BÜLENT UYGUN: LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS İNSANİ DEĞERLERLE TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEYLER KATTI

Etkinliğe katılan teknik direktör Bülent Uygun, "Tabii Lefter Küçükandonyadis demek sadece Fenerbahçe'nin efsanesi demek yanlış olur. Türk futbolunun idolü, efsanesi ve yaptığı birçok insani değerlerle Türk futboluna çok şeyler kattı. Adı altında temsilen çok güzel şeyler başardı. O yüzden onun anısına burada olmak, ona sevgi ve saygılarımızı iletmek adına düzenlenen turnuvada yer almak bizim adımıza mutluluk verici. Kendisini rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Gösteri maçında oynayan eski Galatasaraylı futbolcu Cihan Haspolatlı ise, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Lefter gibi büyük bir futbolcunun anma törenine hazırlık maçına geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız, maçımızı da yaparız. En iyi şekilde de anmış oluruz" ifadelerini kullandı.

DHA