Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi

Birbirinden zevkli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi kilolarında dereceye girmek için mindere çıktı. Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Karşılaşmalarında ilk gün (41,45) -51 -60 -71-92 Kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

İkinci gün bu sikletlerde repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları gerçekleştirildi.

Şampiyona bugün 48-55-65-80 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son buldu.

DHA