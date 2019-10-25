Büyük skandal! Halit Kurt futbolcularını dövdü

Türk futbolunun kanayan yarası olan ve yıllardır gündemden düşmeyen altyapı sorunu tartışılırken, sosyal medyaya düşen skandal görüntüler 'yok artık' dedirtti. Futbolda temel altyapı eğitimi süreci daha çok çocukların gelişim özelliklerinin yön verdiği ve çocuğa göre eğitim ilkesinin önemsendiği bir süreç olmak zorundayken, Kayseri'de yaşanan skandal gündem oldu.

Kayseri Meysuspor'da görev alan Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve hakaretler savurdu. 11 yıldır amatör antrenör olarak görev yapan Kurt'un bu görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TFF ceza verecek mi?

Şimdi akıllardaki soru şu: 2008 yılından beri TFF'ye kayıtlı antrenör olan Halit Kurt'un bu skandal görüntülerinin ardından akıbeti ne olacak? TFF’nin Kurt hakkında soruşturma açıp açmayacağı merak konusu...

Sosyal medyaya düşen görüntüleri sabırları taşırdı!

Futbolun ülkemizde bu kadar çok sevilmesi, hayatımızın büyük bir bölümüne etki etmesi, TV karşısında milyonlarca kişiyi kilitlemesi maalesef spor ülkesi olduğumuz anlamına gelmiyormuş... Sporcunun ya da takımın başarılı olmasında antrenörün kişiliği büyük önem taşımaktayken, Halit Kurt'un bu davranışları sabırları taşırdı. Antrenmanlarla sporcuyu müsabakalara hazırlayıp, yönlendiren mesleki yeterlilikleri yerinde bulunan bir antrenör sporcuyu, sürekliliği olan ve bilinçli eldi edilen başarılara ulaştırır. Fakat Kurt'un bu skandal görüntüleri akıllarda hep yer edinecek.

Halit Kurt'a soruyoruz...

Milyon dolarların döndüğü, sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda günlerce aylarca tartışmaların yapıldığı, ailelerin çocuklarını futbolcu yapmak için çırpındığı bir branşta anne babalar, bu görüntüleri gördükten sonra çocuklarını nasıl altyapıya teslim edecek? Anormal paralar kazanan futbolcuların maç içinde yaptığı hataların ardından, Dünya Kupası finalinde penaltı kaçıran süperstarların hocaları oyuncularına hatadan dolayı tokat mı atacak? Ahlaki bilgi noktasında yeterli düzeyde bilgi aktarmak ve uygulayıcı olup örnek teşkil etmen gerekmez mi Halit Kurt?

Agresifliği ile biliniyor

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, yine kendisine yakışanı yapmıştı. Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

Halit Kurt'un zaman zaman TV 1 Kayseri'de amatör ligleri yorumladığı öğrenildi.

İyi bir antrenör nasıl olmalı?

Ağaç yaş iken eğilir... Ne güzel söylemiş atalarımız. 11 yıldır antrenör olarak görev yapan fakat genç çocuklara zarar verebilecek kadar küçülebilen Halit Kurt'un aşağıdaki yazıyı dikkatle okumasını öneriyoruz.

Ahlaki bilgiye sahip olup bunu da uygulamalı

İyi bir antrenör; tutum ve özellikleriyle sporcuya örnek olmalıdır. Sosyal çevresi ve dış ortamlarda örnek bir kişilikte olmalı. Ahlaki bilgiye sahip olup bunu da uygulamalı. Antrenör sporcularının kusurlarını ve zayıf yönlerini alay etmeden yerinde ve yapıcı düzeltme yoluna gitmeli, hoşgörülü olmalıdır.

İyi bir antrenör; meraklı, yaratıcı fikirlere açık bir kişilikte olması gerekir. Spor zekası, bilgi ve tecrübenin birikmesinin sonunda gelişecektir. Zeka gelişimi noktasında da sporcularını yönlendirmeli okumaya teşvik etmelidir. Antrenör konusunda bilgi ve yeniliye açık olmalıdır. Sporcu antrenörün bilgisinden emin olmalıdır. Antrenör ilgili spor dalının kurallarını, tekniğinin ve taktiğinin bilgisine sahip olmak zorundadır. Sporcu psikoloji ve sporcu beslenmesi konularında da yeteri bilgi birikimi olmalıdır.

FANATİK ÖZEL