Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında yaşanan skandal olayların ardı arkası kesilmek bilmiyor.

Binlerce biletsiz taraftarın dev maça girmeyi başarması olayı ile sarsılan dev organizasuyon bu sefer de güvenlik kamera görüntülerinin ortada olmaması ile çalkalandı.

Maça kaçak girenlerin bulunabileceği, tüm stat kameralarının görüntülerinin aktığı, dev finalin oynandığı Stade de France'ta bulunan UEFA kontrol güvenlik odasındaki, güvenlik kamera görüntülerinin imha edildiği iddia edildi.

Yaşanan bu skandalın ardından Fransa Futbol Federasyonu güvenlik yöneticisinin sorgulandığı da belirtilenler arasında yer aldı.

UEFA inceleme başlattı

UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan skandal olaylar için harekete geçmiş. Yaşanan olayların inceleneceği ve bağımsız bir rapor hazırlanacağını duyurulurken, sonuçların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilmişti.

Neler yaşandı?

Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde skandal üstüne skandal olaylar yaşanmıştı. Stadyum dışında güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken merdivenden koşarak giriş yapmak isteyen bazı taraftarlar yaralanmıştı. UEFA yetkilileri, güvenliğin artırılması için yerel polis güçleriyle görüşürken devreye Fransa Futbol Federasyonu da girmişti.

Yaşanan olaylar sonrası mücadelenin başlama saati ertelenmiş ve 15 bin biletsiz taraftarın finale bir şekilde girmeyi başardığı anlaşılmıştı. Biletli taraftarların saatlerce içeri alınamadığı aktarılanlar arasındaydı.



