Büyük oyun şirketlerinden GeForce NOW’a tam destek

GeForce NOW oyun servisi, oyunculara düşük gecikme süreleri ve güzel ışın izlemeli grafiklerle neredeyse her cihazda birinci sınıf bir GeForce oyun deneyimi sunuyor. Servisin kayıtlı oyuncu sayısı milyonlara ulaşırken oynanabilir oyun kataloğu da genişlemeye devam ediyor.

Sistem geliştirme çalışmalarına gerek olmadan büyümekte olan PC oyuncuları ekosistemine dahil olabilme imkânı, Ubisoft, Epic, Bungie ve Bandai Namco gibi üst seviye yayıncılarını ve geliştiricilerini GeForce NOW’a katılmaya teşvik ediyor.

NVIDIA, servise bağlılıklarını onaylayan geliştiriciler ve yayıncılar ile birlikte GeForce NOW’un uzun deneme süresini kütüphanesini düzenlemek için bir fırsat olarak kullandı. Bazı şirketler bulut stratejilerini hala değerlendirirken, çoğu sisteme inanılmaz derecede destek verdi. Şu anda Steam üzerinden en çok oynanan 40 oyunun 30’u GeForce NOW üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor ve NVIDIA servise 1500’den fazla oyunu getirmek için çalışıyor.

Ubisoft’tan GeForce NOW’a tam destek

Ubisoft’un hem Uplay hem de desteklenen diğer oyun mağazalarında bulunan AAA franchise kataloğunun birçoğuna halihazırda GeForce NOW üzerinden erişilebiliyor. Bunlara ek olarak NVIDIA, Ubisoft’un desteğiyle bugünden itibaren Assassin’s Creed ve Far Cry serilerine de GeForce NOW üzerinden erişilebileceğini duyurdu. Ayrıca şirket, daha fazla Ubisoft oyununun da önümüzdeki günlerde ekleneceğini belirtti.

Ubisoft olarak Ubisoft Mağazası ve desteklenen diğer mağazalardaki tüm oyunlarımıza erişim izni vererek GeForce Now’a tam destek veriyoruz diyen Ubisoft Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Early, “GeForce NOW’ın mevcut ve yeni PC oyuncularına en sevdikleri oyunları nasıl ve nerede oynadıkları konusunda daha fazla seçenek sunan üst düzey bir deneyime öncü bir hizmet olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Ubisoft’un Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunu halihazırda hizmetteki en popüler oyunlardan biri olarak dikkat çekiyor ve Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon, Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy’s The Division and Watch Dogs gibi Ubisoft’un en iyi franchise’ları da ona eşlik ediyor.

GeForce NOW’ın oyun kütüphanesi gelişiyor

NVIDIA, Haziran içerisinde sistemi ticari faaliyetlere açmaya hazırlanırken Mayıs ayı sonuna kadar daha birçok oyunu ekleyip kaldıracak gibi görünüyor.

Şirket, dijital oyun mağazalarıyla çalışarak yayıncıların oyunlarını yayınladıkları anda GeForce NOW'da da yayınlamak için etiketleyebilmelerini sağlıyor. Bu da GeForce NOW’a daha fazla oyun gelmesine ve var olan oyun kataloğunun istikrarının sağlanmasına olanak sunuyor.

Ayrıca NVIDIA yetkilileri, şu anda GeForce NOW’a olabildiğince fazla oyun eklemek için çalıştıklarını belirterek sistemden ayrılmak isteyen oyun yayıncıları ile alakalı olarak oyuncuları mümkün olduğu kadar bilgilendireceklerini açıkladı. Bununla birlikte şirketten yapılan açıklamaya göre Warner Bros.Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters ve Klei Entertainment’ın oyunlarının 24 Nisan Cuma günü sistemden kaldırılacağı belirtilerek ayrılan şirketlerin gelecekte sisteme tekrar dahil olmalarının umulduğu ifade edildi.

Bilgi için her perşembe günü yayınlanan ve Nisan ve Mayıs aylarında yayınlanacak daha büyük yenilikleri de kapsayacak GeForce NOW'da Oyuna Hazır haberlerine göz atabilirsiniz.

En iyi bilgisayar oyunları GeForce NOW’da

Oyunlarını GeForce NOW'da erişilebilir yapmak için yüzlerce yayıncıyla birlikte çalışan NVIDIA, Destiny 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearts of Iron IV, Mount & Blade II: Bannerlord, Rust, Warframe ve Wolcen: Lords of Mayhem dahil olmak üzere en çok oynanan Steam oyunlarını GeForce NOW’a eklemeyi başardı.

Mevcut oyuncularının çoğunun Destiny 2'yi arkadaşlarıyla her zaman, her yerde oynayabilmek için GeForce NOW'dan yararlandığını söyleyen Bungie Ürün Yönetimi Direktörü Gary Clay, Destiny 2’nin artık ücretsiz erişilebilir olması ve NVIDIA partnerliğiyle birlikte oyunu oynamak için donanım gereksinimlerini karşılayamayan oyuncuların da Guardians topluluğuna katılabilmelerinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Birçok yayıncı ise GeForce NOW'I, mevcut oyuncuları en sevdikleri oyunların tadını çıkarmaya devam ederken yeni oyuncular kazanmanın bir yolu olarak görüyor.

Darks Souls III'ten Tekken 7'ye kadar birçok oyunun oyuncu sayılarında GeForce NOW ile ilişkilendirebilecekleri artışlar gözlemlediklerini belirten Bandai Namco Yapımcısı Katsuhiro Harada, “Hizmet, yeni oyuncuların gelecek oyunlarımızı deneyimlemeleri ve mevcut oyuncularımızın oyunların tadını çıkarmaya devam etmeleri için harika bir yol” ifadelerini kullandı.

Halihazırda birçok geliştiricinin harika oyunları GeForce NOW’da yer alırken NVIDIA daha da fazlasını sisteme eklemeye kararlı görünüyor. Şirket, zaman içerisinde bilgisayar oyunlarını herkes ulaştırabilme vizyonunu paylaşan yeni geliştiricilerin sisteme katılacağının altını çiziyor.

GeFoce NOW kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar

Bu haftanın GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle anında erişilebilir oyunlara Ubisoft’un en iyi oyunları eklenmeye devam edilirken ayrıca 28 Nisan’a kadar geçerli olan %10 Steam indirimiyle salı günü yayınlanan The Shattering PC lansmanıyla birlikte sistemde yerini aldı. Control oyuncuları ise #RTXon ile The Foundation DLC'sine erişebilecekler. Bu haftanın #GRonGFN tam listesi ise şu şekilde:

• Assassin's Creed II Deluxe Edition (Uplay versiyonu)

• Assassin's Creed III Remastered (Steam)

• Assassin’s Creed Brotherhood (Steam)

• Assassin’s Creed: Revelations (Uplay)

• Heroes of Might & Magic III - HD Edition (Steam)

• Heroes of Might & Magic V (Uplay and Steam)

• Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East (Uplay ve Steam)

• Might & Magic: Heroes VI (Uplay)

• Might & Magic Heroes VII (Uplay ve Steam)

• TrackMania² Stadium (Uplay ve Steam)

• The Shattering (Salı günü yayınlandı)

• Call to Arms

• Conan Unconquered

• Creative Destruction

• Darksiders: Warmastered Edition

• Dead Age

• Divinity: Original Sin (Classic)

• Dungeon Defenders

• Enclave

• Gothic 3

• Hitman: Absolution

• Iron Sky: Invasion

• King's Bounty: The Legend

• Magicka

• Overcooked!

• Pro Cycling Manager 2017

• S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

• Stoneshard

• Streets of Rogue

• Sudden Strike 4

• Superhot

• This Is the Police

• Trailmakers

• Trine 2: Complete Story

• Tropico 4

• Wurm Unlimited