Büyük ödüllü SteelSeries CS:GO Turnuvası kayıtları başladı

Oyun dünyasının sevilen çevre birimleri ve ekipman üreticisi SteelSeries, düzenlediği turnuvalar ile espor alanına katkılar sunmaya devam ediyor. SteelSeries düzenlediği turnuva organizasyonları ve sponsorlukları ile profesyonel espor dünyasına katılmak isteyen herkesi yeteneklerini göstermeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Oyuncular, bu organizasyonların en yenisi olan ‘SteelSeries CS:GO Turnuvası’na, 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününe kadar kayıt olabilecek.

64 takım 320 oyuncu mücadele edecek

SteelSeries tarafından gerçekleştirilen, SteelSeries CS:GO Turnuvası Faceit platformu üzerinden düzenlenecek ödüllü bir espor turnuvasıdır. SteelSeries CS:GO Turnuvası herkesin katılımına açık olacak. Türkiye’nin farklı köşelerinden gelen toplam 64 takım, büyük ödüllerin sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Heyecan dolu bir turnuva olacak

5 kişilik takımlar halinde gerçekleşecek ödüllü espor turnuvasında toplamda 320 oyuncu mücadele edecek. Turnuvaya katılımda kayıt sıralaması önceliği göz önünde bulundurulacak. Bilgilerini hatasız ve eksiksiz bir şekilde göndererek kayıt yaptıran ilk 64 takım turnuvada mücadele etmeye hak kazanacak. Bu takımlar 2 Mayıs Pazar günü turnuvanın resmi web sayfası üzerinde yer alan Turnuva Ağacı’ndan, GIT Esports Discord kanalından ve SteelSeries sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Katılmaya hak kazanan takımların mücadele edecekleri lobilere dair bilgiler de daha sonra yine GIT Esports Discord kanalı üzerinden duyurulacak.

SteelSeries CS:GO Turnuvası 3 Mayıs günü oynanacak eleme maçları, 4 Mayıs’ta gerçekleşecek çeyrek final, 5 Mayıs’ta yapılacak yarı final ve heyecanın doruğa tırmanacağı 7 Mayıs’taki final maçları olmak üzere toplam 4 gün sürecek. Heyecanın ve rekabetin her anını dolduracağı turnuva ile ilgili detaylı bilgiler ve kayıt formu turnuvanın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Tüm rakiplerini eleyerek finale çıkmayı başarmış iki takımın karşı karşıya geleceği büyük final maçı 7 Mayıs’ta canlı yayında gerçekleşecek. Heyecan dolu finalin her anı SteelSeries’in YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

Birbirinden değerli SteelSeries ekipman ödülleriyle dolu bir ödül havuzu

Oyuncuların ve oyun dünyasının vazgeçilmez çevre birimi üreticisi ve destekçisi SteelSeries’in gerçekleştireceği turnuvada dereceye giren takımlar sıradışı ödüllerin sahibi olacak. Turnuvanın şampiyonu olan takımın her oyuncusu, SteelSeries CS:GO Turnuvası’nın büyük ödülü olan harika Arctis 5 kulaklıkların sahibi olacak. Turnuvanın ikincisi olan takımın tüm oyuncuları Aerox 3 mouse, üçüncü takımın tüm oyuncuları ise QcK Prism Medium mousepad ile ödüllendirilecek.

Turnuvanın katılımcıları ödül havuzundaki büyük ödülleri kapmak ve profesyonel espor dünyasında kendilerini göstermek için SteelSeries CS:GO Turnuvası’nda amansız bir mücadele verecek. Bu heyecan, rekabet ve kıyasıya mücadele dolu turnuva hakkındaki tüm bilgilere ulaşmak ve turnuva heyecanına siz de dahil olmak için SteelSeries CS:GO Turnuva sayfasını ziyaret edebilirsiniz.