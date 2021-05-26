TFF 1. Lig’de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, İstanbul’da Süper Lig ’e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5. sırada bitiren Altay, 60 puan toplayıp 6. olan Altınordu'yu 89. dakikada bulduğu golle devirdi.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli yönetimindeki Siyah Beyazlı ekip, Marco Paixao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.









Göztepe ile beraber İzmir’i Süper Lig’de temsil etmeyi hak eden ikinci takım olacak olan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig biletini kaptı.

**

MAÇTAN DAKİKALAR:

12. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Murat Akça’nın yaptığı hatayı değerlendirerek meşin yuvarlağı kapan Ahmet İlhan Özek ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan kaleci Cihan Topaloğlu topun ağlara gitmesini önledi.

TFF 1. Lig play-off final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

25. dakikada Altay’da Poko’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle kaleye yöneldi. Kaleci Erhan Erentürk arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan ileriye çıkan Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez Play-Off final müsabakasında düdük çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250’şer davetli alındı.

İkinci yarı başladı

Altay'da Mustafa Denizli, 2. yarıya değişikliklerle başladı. Ziya'nın yerine Erhan, Scuk'un yerine Paxiao oyunda.

46. dakikada Altay'da Thiam, Oğulcan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60. dakikada Altınordu'da Enis Destan, Hüsamettin'in yerine oyuna dahil oldu.

66. dakikada Kappel’in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk’e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu’nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao’nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan’ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek’in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

83. dakikada Altınordu'da Salih'in yerine Şeref, Metehan'ın yerine Ufuk oyunda.

88. dakikada Erhan'ın kullandığı uzun taç atışına hareketlenen Kappel'in içeri çevirmek istediği topta araya Altınordu savunması girdi.

GOL | 89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel’in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao’ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği 90 dakika Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İzmir ekibi 18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 2 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Dk. 83 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 90 2 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Şeref Özcan), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Enis Destan)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Paixao), Thiam, Poko, Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 90 4 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 89 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kahraman Demirtaş (Altınordu), Dk. 48 Thiam (Altay)