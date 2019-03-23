Büyük medyan okuma: 'Ben Tek, Siz Hepiniz'

Oyun hiç bitmez diyen oyuncular bu sefer büyük bir meydan okuma ile karşı karşıya. Türkiye'nin önemli yayıncılarından Berke 'Thaldrin' Demir ve Muhammed 'Theokoles' Işık PUBG’de tek başına herkese ‘Ben tek siz hepiniz!’ diyecek.

Kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı ve tek başlarına oyunseverlere karşı mücadele edeceği bu büyük kapışma 23 Mart Cumartesi (bugün) akşamı 21.00’den itibaren Twitch üzerinden Theokoles ve Thaldrin’in kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

(İHA)